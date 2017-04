Info-Austausch mat den USA/Reportage Nico Graf



Am Virfeld vun deem Vote hat et Opreegung an der juristescher Chamber-Commissioun ginn, well eenzel Deputéiert prinzipiell a prozedural Bedenken haten. Et goung et ëm zwou Froen: erpressen d'Amerikaner eis? An: Däerf d'Chamber Geheimtraitéë stëmmen? Dat waren d'Bedenken, déi d'CSV hat, obschonns dës Accorde vum Justizminister Biltgen ausgehandelt gi waren.

De Justizminister Felix Braz huet explizéiert, datt wann hei am Land ee Schwéierstverbrieche géing geschéien a mir hätte Fangerofdréck, da géife mir déi un all eis Partner an der europäescher Unioun schécken, an Zukunft dann och un d'USA. Et wier op kee Fall eng Einbahnstrooss, wou Lëtzebuerg den Amerikaner Infoen iwwer Lëtzebuerger Bierger a Residente géif ginn.

D'Amerikaner wollten onbedéngt, datt déi technesch Applications-Mesuren geheim bleiwe sollten. Dat si se net bliwwen, d'Deputéiert an der juristescher Commissioun krute se gewisen. Do stoung awer näischt Groussaarteges dran, sot de Felix Braz. Deen och berouege wollt.

D'Amerikaner hate wuel menacéiert, wa Lëtzebuerg net signéieren giff, da wier et eriwwer mat der Visa-Fräiheet fir d'USA. Dat ass bei der Interventioun vum Alex Bodry nach ugeklong. Amerika géing sech eben duerchsetzen an zwar mat enormem Drock.

De Justizminister huet op weidere Punkte berouegt: de Lëtzebuerger Procureur général misst d'Informatioune fir d'Amerikaner fräiginn a wien hei Terrorist wier, dat giff no Lëtzebuerger Recht bestëmmt ginn.

Beim Vote ware just déi zwee Lénk-Deputéiert géint dës Accorden, notamment dowéinst, well si net an der juristescher Commissioun dra sinn a net déiselwecht Informatiounen haten wéi déi aner Deputéiert.