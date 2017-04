Lëtzebuerg: Am meeschte gelies

Wéi et vun anonyme Sourcen heescht, wéilt de Finanzgrupp Precision Capital, deen der Kinneksfamill am Qatar gehéiert, seng majoritär Parte verkafen, déi en 2012 kaf hat an domadder 90% vun der BIL iwwerholl huet. Dem Lëtzebuerger Staat gehéieren déi aner 10% vun der Banque internationale à Luxembourg. D'Parten vun de Qatari ginn op e Wäert vun 1,5 Milliarden Dollar geschwat.



Bis ewell wollte weder d'Bank, nach Precision Capital oder de Finanzministère d'Nouvelle vu Bloomberg offiziell kommentéieren.