E Freideg de Moien um 05.45 Auer gouf den Asazzenter CISEA vum 112 op e Brand an engem Appartement, an der Uelzechtstrooss geruff.

Op der Plaz hunn d’Pompjeeë festgestallt, datt et sech em e Kellerbrand géing handelen. Präventiv sinn d’Léit aus dem Appartement evakuéiert ginn. D’Feier war séier geläscht an et ass kengem eppes geschitt. Nodeems d’Appartement gelëft gouf, konnten d’Léit erëm zeréck an hir Wunnengen.

Op der Plaz ware vum Asazzenter CISEA, Pompjeeën mat 4 Ween, eng Ambulanz an 18 Léit.