An der Stad sinn 869 Reklamatioune vu Bierger géint den neie PAG an der 219 géint d’nei PAPe vun deene Quartieren, déi existéieren, erakomm.

Et koum dowéinst zu Modifikatiounen. Dat sot d’Lydie Polfer um Freideg de Moien um Knuedler an der Sëtzung vum Gemengerot, an där iwwert de Plan d’aménagement général an déi eenzel Plans d’aménagement particuliers ofgestëmmt gouf.

Si goufen e Freideg an der Mëttesstonn mat de Stëmme vun der Majoritéit géint déi vun der Oppositioun ugeholl (14 mol JO, 8 mol NEE).



An hirer Presentatioun sot d’DP-Buergermeeschtesch, mat deenen neie Pläng wär d’Stad virbereet op hir Weiderentwécklung an den nächste Joren. Nom Vote vun dësem Freideg géif d’Resultat dovun tëscht dem 8. an dem 23. Mee an der Märei aushänken. Wéi geet et da virun?

Lydie Polfer: Lo kënnen all déi, déi mengen hirer Reklamatioun wier net richteg Rechnung gedroe ginn, kënnen nach eng Kéier beim Ministre de l'Intérieur reklaméieren. Net méi elo hei, mä beim Ministre de l'Intérieur, während 14 Deeg, vum 8. bis 23. Mee. An da muss de Ministre de l'Intérieur kucke wéi en dozou steet. Da wäert en ons wahrscheinlech nach eng Kéier froe wéi mir dozou stoen. Mir kréien also nach eng Kéier hei domat ze dinn an dann hëlt de Minister definitiv seng Decisioun dorop. A wann dann och nach de Ministre de l'Environnement, well deen huet eis och nach seng Remarken matgedeelt, deene mer och Rechnung gedroen hunn, dat hunn ech lo an deem Ganzen, well do gi mer wierklech an den Detail, do muss een déi verschidde Plaze kucken, mä deem hu mer Rechnung gedroen, dee muss dann och nach säin Accord ginn. A eréischt dann ass de PAG definitiv ugeholl.





Fir d’Lydie Polfer wär et schéin, wann dat nach dëst Joer kéint de Fall sinn; dat géif awer dovun ofhänken, wéivill Reklamatiounen elo am Inneministère aginn.Hei d'Schreiwes vun der Stater CSV

P lan d’absence de vision globale (PAG)

Alors que le conseil communal est appelé en ce jour à se prononcer définitivement sur le nouveau plan d’aménagement général de la Ville, le CSV Stad déplore que l’énorme travail effectué par l’administration communale ne repose sur aucun concept voire, sur aucune vision politique globale apte à relever les défis d’aujourd’hui et de demain.

Les nombreuses incohérences de classements que nous avons relevées dès le premier vote restent d’actualité et ce nonobstant le traitement de plus de 800 réclamations introduites par les citoyens. Certes, souvent les réclamants ont souhaité un classement plus favorable et souvent le collège échevinal leur a donné gain de cause. Ces rectifications ponctuelles sont pour la plupart d’entre elles à saluer.

Toutefois, certaines rectifications créent aussi de nouvelles incohérences. D’une part, parce que les personnes moins bien informées, moins aptes à défendre leurs droits n’ont pas introduit de réclamation et leur classement n’a pas été redressé alors que celui de leur voisin l’a été. D’autre part, parce que le collège échevinal a pris des choix qui risquent de réduire la qualité de vie dans les quartiers existants. Ainsi faudrait-il éviter une approche favorisant une forte densification des quartiers existants de la Ville, alors que souvent les infrastructures (telles les emplacements de parking) en place dans ces quartiers ne sont pas adaptées à une forte croissance en nombre d’habitants !

Ici, comme ailleurs, le CSV Stad estime que le collège échevinal mène une politique à vue : on réagit au lieu d’agir, on opère des modifications ponctuelles sans penser à leurs conséquences notamment en termes d’urbanisme et de mobilité. Où dans ce PAG, la Ville se donne-t-elle les moyens pour prendre à bras-le-corps la pénurie de logements dans la capitale ? Comment la Ville entend-elle réduire l’écart entre le nombre d’emplois disproportionnellement élevé par rapport au nombre de logements ? Ceci devrait être une priorité absolue pour chacun qui entend améliorer la qualité de vie de nos concitoyens, tout comme d’ailleurs l’élaboration d’un concept de mobilité pour les différents quartiers (existants et à venir) de la Ville, concept qui fait cruellement défaut dans le projet de PAG.

A défaut de vision politique pour l’avenir de notre Ville et en raison des multiples incohérences qui subsistent, le CSV Stad ne peut que s’opposer au nouveau PAG !

Le CSV Stad souhaite d’ailleurs dès demain revoir ce PAG:

en y introduisant un concept urbanistique cohérent qui améliorera la qualité de vie des habitants de la capitale ;

en élaborant un plan de mobilité spécifique pour la Ville répondant aux besoins de chaque quartier et qui dès le départ, est à la hauteur des potentiels de développement définis par le PAG.

en prévoyant la création en nombre de logements abordables et ceci prioritairement sur les grandes surfaces disponibles ;

Ce PAG ne sera pas comme le projet actuel, un « Plan d’absence de vision globale » mais un véritable « Plan d’aménagement général ».