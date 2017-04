Lëtzebuerg: Am meeschte gelies

Wéinst dem DKV – Urban Trail, deen de Sonndeg den 30. Abrëll duerch d'Stad geet, kënnt et op dem Dag zu Verkéiersstéierunge fir all déi, déi mam Auto ënnerwee sinn. Méi Infoen dozou huet d'Stad Lëtzebuerg elo erausginn:



La Ville de Luxembourg tient à informer le public qu’à l’occasion de l’événement sportif « DKV – Urban Trail » qui aura lieu le dimanche 30 avril 2017 et afin de permettre un bon déroulement de la manifestation, la circulation sera temporairement réorganisée au centre-ville.

Ainsi, la circulation sera interdite :

de 9 heures à 13 heures, dans la vieille ville (rue de la Boucherie, rue de la Congrégation, rue de l’Eau, côte d’Eich, rue du St Esprit, rue du Fossé, Grand-Rue, rue du Marché-aux-Herbes, rue Notre-Dame, rue du Rost, rue Beaumont et rues adjacentes)

de 9 heures à 20 heures dans le quartier du Grund (Bisserwee, montée du Grund, rue Large, rue Munster, rue du Fort Olisy, rue de Prague, desserte Schuman, rue du Fort Thungen, rue de Trèves, rue Saint Ulric, rue Sosthène Weis, rue Jules Wilhelm et rues adjacentes).

Par ailleurs, un sens unique sera mis en place au boulevard Roosevelt, de la passerelle jusqu’à la rue Philippe II de 9 heures à 22 heures et le stationnement sera interdit au boulevard Roosevelt :

de 7 heures à 22 heures des 2 côtés entre la rue de la Congrégation et la rue de l’ancien Athenée.

Le parcours du « DKV - Urban Trail » passera également par quelques axes routiers ouverts à la circulation : les boulevards Ulveling et Thorn, l’allée Mansfeld, la rue St Mathieu, le Val de Hamm, la rue Auguste Charles et le boulevard Patton.