© Luc Rollmann / RTL Télé Lëtzebuerg

Extrait Stan Brabant (1)



Déi gouf am Mäerz zejoert jo zou gemaach, de selwechte Mount ass den Accord tëschent der EU an der Tierkei a Kraaft getrueden, an zënterhier geet d'Gewalt massiv an d'Luucht, sou de Stan Brabant, Direkter vun Amnesty Lëtzebuerg.

Extrait Stan Brabant (2)



Besonnesch schro wier et un der Grenz tëschent Ungarn a Serbien. Genee do géif MSF ganz uerg Gewalt constatéieren. Vun der ungarescher Police an dem Grenzschutz, och Vis-à-vis vu Kanner, Fraen an eelere Persounen.Fir Explikatioune misst een net wäit siche goen. Een Haaptgrond wär déi repressiv ungaresch Politik. D'ONGen op der Plaz hunn ëmmer méi Schwieregkeeten sech ze äusseren, d'Pressefräiheet ass net méi ginn an och d'Repressioun vun de Rechter vun de Réfugiéen, dat alles wär absolut inacceptabel, sou de Stan Brabant.