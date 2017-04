Am neie Gesetzprojet 7048 iwwer den Naturschutz, géif dem landwirtschaftleche Secteur awer net genuch Rechnung gedroe ginn. Dat war de Constat vum President vun der Landwirtschaftskammer Marco Gaasch e Freideg de Moien op der Pressekonferenz . Au Contraire, et géing keng richteg Ponderatioun ginn tëscht dem Naturschutz an der Agriculture.



Marco Gaasch, President vun der Landwirtschaftskammer





An deem ganze Projet si Moossnahme virgesinn, fir d'Natur géintiwwer vun Urbanisatioun a villem Bauen ze schützen, an do sinn dann allkéiers erëm Bestëmmungen derbäi, déi d'Landwirtschaft betreffen, obwuel d'Landwirtschaft, der Landwirtschaftskammer no, net gemengt ass. Donieft gëtt et eng Obligatioun fir ze kompenséieren a wann eppes zougebaut gëtt, ginn nees landwirtschaftlech Terraine benotzt, fir déi Kompenséierung ze maachen, sou de Marco Gaasch.



Donieft kritiséieren d'Baueren, dass si mat enger Partie Reglementer, déi elo um Wee wären, virun „Faits accomplis“ géinge gestallt ginn. Do kéint een dann net méi vun engem Partenariat schwätzen, wat de President vun der Landwirtschaftskammer ganz staark bedauert.



An der Ried zur Lag vun der Natioun hat de Premier Xavier Bettel ugekënnegt et wéilt een et de Baueren erméiglechen sou einfach wéi méiglech op eng méi nohalteg Biolandwirtschaft ëmzeklammen. Dat wär esou am neien Agrargesetz virgesinn. An d'Landwirtschaftskammer ass mat dëser neier Mesure ganz zefridden och wann een nach net weess, wéi et soll ëmgesat ginn, sou de President Marco Gaasch.





Och wann d'Bauere just een Deel vun hirer Produktioun op BIO wéilten ëmstellen, kéinte si an Zukunft vu Subventioune profitéieren, dat sot de Premier an senger Ried e Mëttwoch. Wéi den Toun duerno a Musek ëmgesat gëtt, bleift ofzewaarden.