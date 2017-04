© Police

Mat e puer Biller an enger feelerhafter Beschreiwung gëtt op der Facebook-Säit "Finanzéierung / kënnt" drop higewisen, dass ee bei finanzielle Problemer kéint Sue geléint kréien.Um Freideg huet eng Persoun, déi Affer vun dëser Säit ginn ass, eng Plainte bei der Police gemaach. Nodeems d'Affer Kontakt mam Bedreiwer vun der Säit opgeholl hat, gouf et per E-Mail opgefuerdert d'Käschte fir den Dossier an den Notaire ze bezuelen. E puer Honnert Euro huet d'Persoun per Westen Union bezuelt, ier se du gemierkt huet, dass se bedru ginn ass.

Wéi d'Police weider schreift, géing et sech bei der Säit "Finanzéierung / kënnt" op den éischte Bléck ëm eng normal Säit handelen, wann een awer genau hikuckt, da falen engem Ongereimtheeten op:



1. An der Beschreiwung op der Säit si Feeler dran an et ass schlecht an d'Lëtzebuergescht iwwersat.

2. Op der Profilfoto sinn tschechesch Krounen an um Bild am Hannergrond sinn Dollarschäiner ze gesinn.

3. D'Telefonsnummer déi uginn ass, ass aus dem Benin.



Hei nach e puer weider Tuyaue vun der Police:

Seien Sie stets wachsam im Internet. Woran erkennt man betrügerische Maschen im Internet und wie kann man sich schützen?

- Nicht auf Links in E-Mails klicken oder unbekannte Dateianhänge öffnen oder herunterladen.- Niemals auf Spam antworten und Kettenbriefe ignorieren.- Keine E-Mails beantworten, in denen vertrauliche Informationen (Benutzername, Passwort, Kontonummer usw.) gefragt werden. Persönliche Daten niemals per E-Mail oder über Telefon weitergeben.- Geben Sie Acht bei äusserst grosszügigen Angeboten.- Rechtschreibfehler in E-Mails oder auf Internetseiten sowie ausländische oder unbekannte Domain-Namen deuten auf Betrugsmaschen hin.- Niemals auf Angebote eingehen, welche Überweisungen z.B. via Western Union verlangen.