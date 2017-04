Wéinst der grousser Demande fir déi franséisch an déi engleschsproocheg Filièren, kënnt elo nach eng Offer op Däitsch bäi.



D'Schoul gëtt donieft op d'Spillschoul an d'Beruffsausbildung ausgebaut an et ass eng Annexe zu Esch an der Rue Victor Hugo geplangt, déi nom selwechte Modell wéi d'Ecole internationale zu Déifferdeng funktionéiere soll. Op dës Aart a Weis wëll ee preparéiert sinn, sollt d'Demande fir déi englesch Filière rapide an d'Luucht goen.

Donieft schafft Blo-Rout-Gréng un engem Regierungskommissär fir Liewensmëttelsécherheet, deen déi verschidde Kontrolle besser matenee koordinéiere soll.



An de Staatslabo kritt eng nei Struktur, fir geféierlech biologesch a chemesch Substanzen z'analyséieren, dat am Kontext vu latenten Attentatmenacen heescht et am Regierungscommunqué. Bis ewell huet den LNS nach keng separat Infrastrukturen. Et ass och geplangt, datt de provisoreschen Ebola-Labo am CHL an d'Raimlechkeete vum Laboratoire national de santé integréiert gëtt.