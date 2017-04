E Freideg den Owend géint 19.30 Auer war een Automobilist an der Dikrecher Strooss zu Walfer bei der rouder Luucht engem aneren hannendrop gefuer. Déi zwee Chauffeuren, déi an den Accident verwéckelt waren, sinn unenee geroden. Wéi d'Police ukoum, huet déi festgestallt, dass dee Schëllegen ze vill Alkohol am Blutt hat an e mat op de Policebüro geholl.Do ass de Mann dunn awer op eemol nees aggressiv ginn, huet säi Portmonnie op ee vun de Beamte gehäit an du probéiert, sech duerch d'Bascht ze maachen. Dobäi huet en och nach een anere Polizist mam Fouss an den Ënnerleif gerannt. Ma séier haten d'Polizisten d'Situatioun nees am Grëff an de Rebell koum an eng Ausniichterungszell, wou hien dunn d'Nuecht verbruecht huet.