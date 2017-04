Eng Wiertsfra zu Esch hat an der Nuecht vun e Freideg op e Samschdeg um 1 Auer d'Police geruff, well e staark alkoholiséierte Client einfach net aus dem Café eraus ze kiere war. Wéi d'Police dunn ukomm ass an de Mann mat eraus geholl huet, huet deen d'Beamte Schëmmel a Bless vernannt.



Wéi d'Police nach eemol an de Café gaangen ass, fir mat der Wiertsfra ze schwätzen, huet de Mann bausse vun der Geleeënheet profitéiert, fir senger Roserei Loft ze maachen an huet d'Plack vum Police-Auto erofgerappt an op déi aner Stroossesäit gehäit.



Wéinst sengem alkoholiséierten Zoustand huet de Mann du missen d'Nuecht am Arrest verbréngen.



Déi selwecht Konsequenze gouf et ëm 6 Auer, an der rue de Bouillon an der Stad. Do hat e Mann d'Fënster vun engem Taxi ageschloen, während de Chauffer am Auto souz.



Och hei huet d'Police missten duerchgräifen, de Mann mat op de Büro huelen an am Arrest ënnerbréngen.