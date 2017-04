Lëtzebuerger a Flüchtlinge mat kulinaresche Schneekereien a flotte Spiller zesummebréngen: dat war d'Zil vum ''Rallye Gourmand'' e Samschdeg an der Stad.

Am Kader vun der Initiativ ''Scouts Welcome Refugees'' hunn d'Scouts-Federatioune LGS an FNEL eng 230 Leit op ee spannende Parcours mat 10 Tëschestatioune geschéckt. Mat dobäi ware ronn 50 Flüchtlingen. Si sinn iwwer verschidde Weeër un den Depart vum Rallye komm.

D'Scouten hu probéiert, d'Refugiéën an eisen Alldag mat anzebannen. De Shahem ass 17 Joer al an eréischt annerhalleft Joer zu Lëtzebuerg. Hien ass impressionnéiert, dass hei am Land keen Ënnerscheed tëscht den verschiddenen Nationalitéite gemaach gëtt.