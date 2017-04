E Bild vum Samschdeg: D'Melusina um Bord vun der Uelzecht am Gronn. © lm

... an dat matten an der Stad - herrlech! © lm

Domat schwëmmt et sech leider net méi gutt ... © lm Déi gebrache Melusina. © lm © lm Vandalismus, en Accident, e Malheur? D'Melusina ass blesséiert a weist déi kal Schëller. © lm E spatze Mëndchen? Eng spatz Nieschen! © lm Lazing on a Saturday afternoon ... © lm « ZréckWeider »

© Carlo Wies

Dat gutt Wieder, e sëlleche Maniffen an déi "natierlech" Schéinheeten haten e Samschdeg vill Leit an d'Stad gelackelt. © lm Vill Betrib am schmuelen, géie Breedewee ... © lm © lm Erënnerunge musse sinn! © lm © lm « ZréckWeider »

An als Souvenir ... e Selie - wat soss? © lm

"Das ist ja so, als hätten grad ein paar Kreuzfahrtschiffe gleichzeitig angelegt", sot mäi Kolleg, wéi mer duerch de Gronn getrëppelt sinn an eis op eemol ganz vill Leit entgéintkoumen.Ech weess zwar net, wou déi Schëffer an der Uelzecht oder der Péitruss virun de Festungsmauere virun Anker hätte kënne goen, ma de Verglach huet mer awer gefall.Mäi Besuch war vu München e puer Deeg op Lëtzebuerg komm a krut dann op sengem leschten Dag um Samschdeg, no Philharmonie um Donneschdeg a Clierf um Freideg, dann och eis Haaptstad gewisen. Bei deem Wieder muss ee jo profitéieren an dat hate sech nawell vill Leit gesot. Mat Recht.Mir hunn ugefaange beim Bock, wou Parkplaze scho rar geséit waren. Ënner der Schlassbréck erduerch, erof bei d'Uelzecht, wou déi schéin "Trauerweed" (wann et dann eng ass, si kee Botaniker) fir esou e schéint Bild suergt!Do sëtzt jo zanter Enn 2015 och déi rosa Melusina op hirer Bänkelchen ze waarden - a well ech nach ni sou no bei hir war, hunn ech e puer Fotoe gemaach, wéi mäi Gaascht op eemol sot: "Die hat sich was getan." A kuck do, effektiv, hir flott Schwanzfloss war op zwou Plaze gerass, gebascht, gebrach - d'Eleganz futti, d'Statu vreckt. Wéi schued!Mir si weider gezunn an op der Plaz beim Lift, deem alen erop duerch de Fiels op den Helleg-Geescht-Platto, koumen eis Tonne Leit entgéint. Wéi wann ... Dir wësst schonn :-)Mir hunn eis derduerch gewullt an si kuerz drop de Grond gewuer ginn: "Duck Race" an der Péitruss. Vill Inten, vill Leit, gutt Stëmmung, gudden Zweck.Gutt Stëmmung iwwregens och direkt dernieft um Zichelchen, op der Spillplaz an op der Skaterpist!D'Trapen erop, wou an der Cité Judiciaire scho fir den Urban Trail preparéiert gouf, an och an der Uewerstad ware vill Leit ënnerwee. Hunn d'Wieder, d'Stad, d'Liewe genoss.A wat huet ee vill Sproochen héieren - lëtzebuergesch, däitsch, franséisch souwisou, ma och spuenesch a japanesch zum Beispill. Iergendwéi eng flott Visittekaart vun eisem Land!