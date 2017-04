© RTL-Archiv

De Mann hat esou vill gedronk, dass hie sech un engem Gelänner misst unhalen. Well et hannert dem Gelänner erofgaangen ass fir an e Parkhaus, huet eng Fra sech suerge gemaach an huet dowéinst d'Escher Police alarméiert.



Et sollt sech erausstellen, datt et sech beim Mann ëm eng Persoun gehandelt huet, déi u sech vum Geriicht fir eng Prisongsstrof veruerteelt gi war.



Hie koum bei en Dokter an ass duerno op Giwenech bruecht ginn.



Zu Bëttel an der Rue de l'Eglise ass an der Nuecht op e Sonndeg géint 00.45 Auer en Automobilist, deen ze vill gedronk hat, an eng Stroosseluucht gerannt. Den Auto gouf staark beschiedegt. A well den Alkoholtest positiv war, ass och de Führerschäin vum Mann fort.