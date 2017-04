© Police

Um CR322, méi genee op deem Deel tëscht Weller a Pull respektiv Nuechtmanescht, ass um Sonndeg am Nomëtteg e Motorradsfuerer an enger laanggezunner Kéier vun der Strooss ofkomm, an de Summerwee geroden an do gefall.Dobäi huet de Mann sech liewensgeféierlech blesséiert.Fir dem Accidentéierten ze hëllefen, waren d'Ambulanz vun Housen, den Zenter vu Weller, de Samu vun Ettelbréck, d'Air Rescue an d'Police op der Plaz.De Parquet gouf informéiert an huet dunn d'Gefier saiséieren, Fotoe maachen an eng Bluttprouf huele gelooss.D'Streck gouf nom Accident gespaart, ass awer iwwer en Niewewee ze befueren.