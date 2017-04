© Centre d'intervention Bertrange-Strassen

Géint 16 Auer sinn déi lokal Pompjeeën an d'Rue des Carrieres geruff ginn, well do an Hecken a Straich e Feier entstane war an d'Flamen dovun ewell op eng Garage an een anere Gaart iwwergegraff haten.Wéi d'Feier bis aus war, hunn d'Pompjeeën awer nach den Daach vun der Garage missen opschneiden, fir ze verhënneren, datt et nees ugoen a sech ausbreede géif.No ronn zwou Stonne war den Asaz vum Centre d'Intervention Bertrange-Strassen an de Stater Beruffspompjeeën eriwwer. Och op der Plaz waren d'Police vun der Cap a Vertrieder vun der Post, well eng Leitung beschiedegt gi war.

Zu Feelen am Chemin de Kehmen hat géint 14.45 Auer eng Hütt am Bësch gebrannt.



Géint 15 Auer hunn um Rouscht Hecke gebrannt a kuerz drop, géint 15.40 Auer, och an der Stad an der Avenue Monterey.



Géint 16 Auer war et dunn e Feier op enger Toilette an der Ettelbrécker Strooss zu Angelduerf.



Iwwerall waren déi lokal Pompjeeën am Asaz, eng Persoun ass net zu Schued komm.