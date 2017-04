Déi drëtte Kéier war ze vill. Wéi e Mann sech och um Samschdeg an engem Supermarché um Houwald komesch beholl huet, huet e sech, wann een esou wëll, selwer verroden ...Bannent 3 Deeg, esou d'Police, wier de Mann all Dag shoppe gaangen - awer net fir anzekafen, ma fir ze klauen. Um Samschdeg huet d'Personal de Mann dunn awer erwëscht an d'Police geruff.Et sollt sech erausstellen, datt de Mann am Buttek Verpackungen opgemaach an den Inhalt dorausser a senge Kleeder verstoppt huet - zum Beispill Raséiermesseren.Un der Keess huet en da probéiert, mat Bongen ze bezuelen. Well dat awer net erlaabt war, gouf dat refuséiert. Doropshin huet de Mann sech kënschtlech zerguttstert opgereegt an huet sech duerch d'Bascht gemaach.E Samschdeg hunn dunn awer hannert de Keese Leit vun der Securitéit op deen Onéierleche gewaart an hunn e gestoppt.Wéi seng Identitéit iwwerpréift gouf, koum eraus, dann en ewell duerch en europäeschen Haftbefehl gesicht gouf. En hat deemno nach um Sonndeg Rendez-vous mam Untersuchungsriichter.- E Freideg den Owend hunn zwee Männer an engem Geschäft ënnert anerem Bettbezich geklaut. Un der Keess hu se just en Deel bezuelt.- An engem Supermarché un der Areler Strooss ass um Freideg den Owend an um Samschdeg de Mëtteg en Déif opgefall.- Zu Miersch am Centre Marisca hunn e Samschdeg zwee Männer Sonnebrëller matgoe gelooss. D'Personal huet et ze spéit an Uecht geholl, esou datt déi zwéin entwutsche konnten.- Um Kierchbierg goufen um Samschdeg den Owend an engem Supermarché direkt 4 Männer beim Klauen erwëscht. Allkéiers hate si et op Handyen ofgesinn.- An enger Foussgängerzon an der Stad hat de Parfum et enger Fra ugedoen; ma et ass opgefall, datt se d'Schëlter mat de Sécherungen erofgemaach huet an esou gouf se in flagranti erwëscht. D'Flaconen hat se ënnert hire Kleeder versicht ze verstoppen.- An op der Aire de Wasserbillig hat um Samschdeg den Owend am Trucker-Shop e Camionschauffer eng Jackett agepaakt. Beim Erausgoen ass dunn awer den Alarm gaang - domm gaang ...Die meisten Ladendiebstähle werden der Polizei gemeldet. Einige Geschäftsinhaber sehen jedoch davon ab, die Polizei zu verständigen, nachdem sie die gestohlene Ware vom Dieb zurückerhalten haben oder sie beglichen wurde.

Es kommt natürlich auch vor, dass Diebstähle erst zu einem späteren Zeitpunkt oder gar beim Inventar festgestellt werden. Bilder von Überwachungskameras können hier dann behilflich sein sofern eine gute Bildqualität vorliegt.



In vielen Kaufhäusern oder Geschäften wird den Unehrlichen gegenüber ein Hausverbot ausgesprochen. Die Polizei ihrerseits erstellt Protokoll. In einigen besonderen Fällen wird die Staatsanwaltschaft benachrichtigt, welche weitere Maßnahmen anordnet, falls dies von Nöten ist.

Solche Maßnahmen können zum Beispiel das Anordnung einer Festnahme oder die erkennungsdienstliche Behandlung des Ladendiebes sein.

In Bezug auf das Diebesgut kann es dem Geschäft nach erfolgter Beschlagnahmung zurückerstattet werden sofern es durch den Diebstahl nicht beschädigt wurde.