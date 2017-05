Et ass den 1. Mee, den Dag vun der Aarbecht. Et ass deen Dag, wou d'Gewerkschaften op hir traditionell Maniffen invitéieren.

Ënnert anerem invitéieren d'Gewerkschaften OGBL an LCGB op hir Manifestatioune fir den Dag vun der Aarbecht.Beim LCGB zu Réimech bei der Schwämm kann ee sech vun 10 Auer un déi traditionell politesch Rieden erwaarden.Den OGBL dogéint proposéiert säi Kultur- a Familljefest an der Abtei Neimënster vun 10.45 bis 18 Auer.Den onofhängege Gewerkschaftsbond hat jo nees, wéi aner Gewerkschaften och, schonn am Virfeld vum éischte Mee seng politesch Messagë presentéiert.

An Däitschland zum Beispill sinn et nees d'éischt Mee-Manifestatiounen zu Berlin.



Zu Paräis ass ënnert anerem eng Demonstratioun géint déi zwee Kandidate virgesinn, déi bei der Presidentielle am Ballotage sinn.

Ma, souwuel den Emanuelle Macron, wéi och d'Marine Le Pen, invitéieren um Méindeg am Laf vum Dag op eege Manifestatiounen, fir nach Stëmmen ze sammelen.



Bei eise belschen Noperen ass de Programm och chargéiert mat enge sëlleche Rassemblementer.



D'Oppositioun am Venezuela huet dann nees zu Masseprotester géint déi sozialistesch Regierung an de Staatschef Maduro opgeruff. D'Regierungsgéigner maachen de Maduro-Regime fir déi uerg Wirtschaftskris am Land responsabel.

Bei esou Manifestatioune kënnt et ëmmer nees zu brutalen Konfrontatiounen tëscht Demonstranten an der Police.

Dobäi si schonn 28 Mënschen ëm d'Liewen komm an iwwer 400 goufe blesséiert.



