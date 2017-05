Missioun Meekranz: Och d'Lënster Scoute waren um Méindeg de Moien an e Bësch flechten. © Lara Marteling

De Meebam um "Viktualienmarkt" zu München. © muenchen.de

© AFP

© AFP

© AFP

© AFP

... dat natierlech mam Zil, do op d'mannst ee Meekranz ze flechten.D'Natur ass dëst Joer jo um Rendez-vous, well och wann et an der Lescht nawell dacks kal war, esou war dach genuch Gréngs do, fir doraus schéi Kränz ze maachen.Traditionell trëppelen d'Membere vun Duerfveräiner oder vu lokale Scouten-Organisatiounen um Moie vum 1. Mee an de Bësch, schneiden do e puer jonk Äscht of a maachen dorausser dann d'Kränz.Déi ginn duerno duerch d'Duerf oder d'Stad gedroen an un eng Fassad oder iwwert eng Dier gehaangen.Dacks gëtt den Ausfluch an de Bësch och nach mat engem Grillfest kombinéiert. (Zu Mäertert geschitt dat zum Beispill am sougenannten "1.-Mee-Bësch".)Op alle Fall soll deen Dag d'Gesellegkeet am Mëttelpunkt stoen.Am Fong steet de Meekranz fir d'Fréijoer, datt da spéitstens mam Mee komme soll. En ass awer och e Symbol fir Gléck.Angëtt et jo d'Traditioun, datt Meebeem - also "Maibäume" - opgeriicht ginn. Dacks ganz héich an an der Reegel wäissblo dekoréiert. A quasi ëmmer an der Kombi mat engem Volleks- oder Béierfest.Wouhier dee Brauch tatsächlech kënnt, ass iwwregens nach ëmmer net eendäiteg gekläert. Genee esou wéi d'Traditioun vum Meekranz zu Lëtzebuerg, déi op heednesch Afferfester zeréckgoen dierft.gëtt et donieft de Brauch, Meegléckelcher um 1. Mee um Bord vun der Strooss ze verkafen oder ze verschenken. Als "Porte-bonheur" oder als Zeeche vu Sympathie a Léift.Den 1. Mee ass dann och d'"Fête du muguet": "Muguet" heescht Meegléckelchen a well déi Blimmercher schonn an der Antiquitéit an duerno och am Mëttelalter als "Libeserklärung" gegollt hunn, ass et dann och zum Verb "mugueter" komm ... wat ee mat freien iwwersetze kéint ...Ma natierlech ass den 1. Mee och den, op deem dann traditionell d'Gewerkschafte fir hir Uleiesse mobiliséieren.