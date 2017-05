D’Police huet doropshin agegraff, an ee Beamte krut e Becher an d’Gesiicht gehäit. Den aggressive Mann gouf immobiliséiert a mat op de Police-Bureau geholl. Well en ë.a. och ze vill gedronk hat, koum en do an den Arrest.Ma een anere Mann wollt dat esou net akzeptéieren. Hien ass mat op de Police-Bureau gaangen an huet menacéiert, säi Brudder matzehuelen. Well och dëse Mann d’Beamten beleidegt huet, a net ze berouege war, huet och hien an den Arrest musse sëtzen.

Géint 22.20 Auer koum et och zu enger Kläpperei virun engem Fast-Food an der Avenue de la Gare. Et huet sech erausgestallt, dass Drogen a Payementer d'Ursaache vum Sträit waren. Well deen ee Mann sech net ausweise konnt an och nach ze vill gedronk hat, ass deen och an den Arrest gelant.



Den 2. Mann, deen de Policebureau verloosse konnt, ass awer géint 4.45 Auer nees opgefall, wéi en op der Place de la Gare eng aner Kläpperei hat. Hei krut en awer eng an d'Gesiicht an huet misste bei den Dokter.

Och zu Rodange koum e Mann an den Arrest, well e kuerz viru Mëtternuecht op der Strooss Autoen ugehalen huet ... och hien hat ze vill gedronk.