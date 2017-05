Virun e puer Deeg hunn déi gewëtzte Banditten zougeschloen - dat an enger Envergure, an där nach ni an engem Lëtzebuerger Spidol geklaut gouf ...

© AFP-Archiv

Esou ass de Vol z'ëmschreiwen, deen et ewell de virleschte Weekend am CHL gouf.



An deem Spidol gouf um éischte Stack dee komplette Stock un Endoskopen aus dem Service vun der Gastro-Enterologie geklaut: Dëst waren eng 20 Stéck, wat e Schued fir e globale Montant vu ronn 800.000 Euro ausmécht.





D'CHL-Direktioun huet séier reagéiert an esouwuel Endoskope vun Eech ausgeléint, respektiv goufen nei Apparater beim däitsche Produzent bestallt.



Verschidde Patienten, déi eng Mo- oder Daarmspigelung sollte gemeet kréien, kruten de Rendez-vous ofgesot, mä de Service fonctionnéiert elo nees komplett normal, och wann den héije Schued fir de Centre Hospitalier bleift.