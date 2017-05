Et geet ëm eng gréisser Affär vu Bedruch, an déi di islännesch Bank Landsbanki viru bal 10 Joer verwéckelt war. Betraff waren deemools Honnerte vu Proprietairë vun Immobilien.



Am ganze sinn 10 Persounen ugeklot. Si riskéiere Prisongsstrofe bis zu 5 Joer an héich Geldstrofe vun e puer Honnertdausend Euro.



Op där aner Säit sëtzen eng Honnert Partie Civilen. Et sinn dat alles Proprietairë vun Immobilien, déi där islännescher Bank hiert Verméigen uvertraut haten an doropshin Affer vun engem enorme Bedruch goufen.



Am Dezember 2008 huet d'Bank musse Faillitte deklaréieren an déi sëlleche Besëtzer souzen op engem Bierg vu Scholden.



DNA - Finanzkriminalitéit (21.03.2014) Ze grouss , ze giereg, ze kriminell?

Islännesch Banken an hir Lëtzebuerger Filialen am Viséier vun der Justiz. Am Hierscht 2008 sinn dräi Islännesch Banken auserneen gebrach. D’Nowéien vun dësem Crash kréie mer bis haut zu Lëtzebuerg ze spieren. Schlëmmer nach: et gëtt eng Kriminalgeschicht.