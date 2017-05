© Claudia Kollwelter

Hir Aufgaben a Missioune sinn iwwert déi lescht Jore gewuess a sollen och nach weider wuessen. D'Struktur soll ausgebaut a verbessert ginn. Duerch nei Missioune sollen déi aktuell awer op kee Fall vernoléissegt ginn ...

Luxinnovation / Reportage: Claudia Kollwelter



© Claudia Kollwelter

Am Géigendeel souguer, seet de CEO vu Luxinnovation Jean-Paul Schuler, et wéilt een dës weider ausbauen. Dat géing och schonn d'Evaluatioun vum Personal weisen. Enn 2013 war een nach zu knapp 40, Enn 2018 sollen et 30 Employéë méi sinn. Déi lescht Méint ass en Inventaire gemaach ginn, vun deem wat gutt leeft, wat ausgebaut muss ginn a wat nach feelt. Déi bestehend Struktur, déi bis ewell excellent funktionéiert hätt, géif ee behalen. Do wou et néideg wär, sollt si ausgebaut ginn.Luxinnovation wär an der neier Struktur an 3 Missiounen aktiv: Prospektioun, Marketing & Kommunikatioun an an der Promotioun.Fir dës nei Aktivitéiten ass dann och e Finanzement virgesinn. Et bräicht een 12 Leit, déi zum groussen Deel och schonn agestallt gi wären, sou de Jean-Paul Schuler. An Zukunft wäerten eng 15 Leit op deenen neie Missioune schaffen. Iwwert d'Direction du commerce extérieur vum Wirtschaftsministère krit een eng zousätzlech jäerlech Dotatioun vun 1.7 Milliounen Euro.Luxinnovation huet dann dëst Joer e Budget vu knapp 10 Milliounen Euro. 70% dovunner komme vum Wirtschaftsministère. D'Staatssekretärin am Wirtschaftsministère Francine Closener erënnert dann och un d'Gesetz iwwert den neie régime d'aide fir d'Betriber am Beräich Recherche an Innovatioun, dat a puer Wochen a Kraaft trëtt. Et géif een dovun ausgoen, datt op Grond vun deem neie Gesetz bis 2020 ronn 200 Milliounen Euro un Hëllefen un d'Recherche, den Developpement an Innovatioun un d'Betriber ausbezuelt ginn.Mat enger vun den neie Missiounen am Beräich Marketing a Kommunikatioun soll ënnert anerem d'Internetpräsenz iwwerschafft ginn. Luxinnovation huet en neie Site, wäert an Zukunft hir Broschüren aktualiséieren an donieft och am Hierscht eng nei Zäitschrëft erausbréngen, fir ze weisen, wat Lëtzebuerg op economeschem Plang ze bidden huet.