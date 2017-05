Commentairen op Facebook: Parquet freet Prisongsstrofen



Si haten am Juli 2015 op der Facebook-Säit “I love mäi Lëtzebuerg” Kommentaren ofginn zu Käschten, déi op Asyldemandeuren zréckzeféiere wären, an zu Flüchtlingen, déi u Bord vu Camionen a Groussbritannien komme wollten.

D’Commentairen zum 1. Thema waren, a schlechtem Lëtzebuergesch: “Eng gutt Kalashnikov wierkt Wonner, wann ee genuch Munitioun huet”, “Eng schlecht ass nach besser, déi street méi” an “Napalm kascht mol net d’Halschent”, an zum zweete Sujet: “Ma Ofgasen an den Hänger blosen”.

Um Dënschdeg de Moien huet de Mann mat der gudder Kalashnikov gemengt, hien hätt an enger éischter Roserei dat geschriwwen, wat him elo géif leed doen. Säi Geschreifs wär domm gemengt gewiescht, an hien hätt sech näischt dobäi geduecht.

De Mann mat der schlechter Kalashnikov huet erkläert, hien hätt den Text, op deen hie geäntwert hätt, net richteg gelies a just wëllen op d’Onpräzisioun vun där Waff hiweisen. Hie wär falsch verstane ginn an hätt absolut näischt géint Flüchtlingen. Wouropshi säin Affekot, de Me Arsène Kronshagen, betount huet, säi Client hätt de Kontext vun der Diskussioun net gesinn. De Mandant, deen net friemefeindlech agestallt wär, wär vläicht onvirsiichteg gewiescht, ma et hätt keng Absicht virgeleeën, fir zum Haass opzeruffen, woufir de Mann sollt fräigesprach ginn.

De Mann mam Napalm a mat den Ofgasen da sot, et géif een duerch déi vill Kommentare beaflosst ginn. Hie géif am léifsten alles zréckhuelen an hätt am Effekt oniwwerluecht eppes geschriwwen, ouni un d’Konsequenzen ze denken.

Mat deenen Erklärungen huet sech de Vertrieder vum Parquet awer net zefridde ginn. Virop huet hie sech den Administrateur vun där Internetsäit virgeknäppt, deen de ganzen Dag näischt anescht ze dinn hätt wéi Artikelen ze deele mat rassistesche Kommentaren. Déi 3 Beschëllegt, déi hiert Geschreifs zouginn hunn, hätte Persounen op Grond vun hirer Origine viséiert a wéilten dës Leit zréckweisen. Et léig séier wuel en Opruff zum Haass vir, op engem, Zitat, “sozialen Netzwierk mat asoziale Kommentaren, vun engem Grupp vun Dëlpëssen, déi näischt anescht ze dinn hu wéi ze hetzen”. Wéi kéint ee jalous sinn op Leit, déi hiert Liewe mussen hannert sech loossen an ënner allerschwieregsten Ëmstänn op der Flucht sinn, huet de Vertrieder vum Parquet gefrot. Um Enn huet hie fir déi 3 Leit, nieft enger ugemoossener Geldstrof, jee 6 Méint Prisong mat méiglechem Sursis probatoire gefuerdert; ë.a. sollten déi 3 bei e Psychiater goen.

D’Uerteel ass fir den 18. Mee.