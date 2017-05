Invité vun der Redaktioun: Rainer Klump (28. Februar) (28.02.2017) En Dënschdeg de Moien war de Rainer Klump, den Direkter vun der Uni Lëtzebuerg, den Invité vun der Redaktioun.

De Rainer Klump war eréischt zanter Ugangs 2015 un der Spëtzt vun der Uni op Esch-Belval.Am Interim iwwerhëlt elo de Vize-Recteur Ludwig Neyses d'Geschécker vun der Uni.lu.Wéi et heescht, wäert de Rainer Klump seng Carrière net méi hei am Land weiderféieren - schonn de ganze leschte Mount iwwer war den 59 Joer ale Mann krank geschriwwen.E Mëttwoch am Nomëtteg kënnt de Conseil Universitaire beieneen, fir sécherlech och iwwert d'Demissioun vum Rainer Klump ze schwätzen.Communiqué par: ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche

Suite à l'annonce du recteur Rainer Klump de quitter ses fonctions au sein de l'Université du Luxembourg, le ministre délégué à l'Enseignement supérieur et à la Recherche tient à le remercier chaleureusement pour son engagement à la tête de l'Université et lui souhaite beaucoup de succès pour son avenir professionnel et personnel.



Depuis son entrée en fonction le 1er janvier 2015, le Professeur Rainer Klump a contribué au développement et à la consolidation de l'Université. Parmi les événements marquants du mandat du Professeur Rainer Klump figurent l'installation d'une grande partie des activités d'enseignement et de recherche de l'Université sur le nouveau site à Belval pour l'année académique 2015/16, la création du troisième centre interdisciplinaire, consacré à l'histoire contemporaine, ainsi que la création du centre de logistique, en collaboration avec le MIT. Par ailleurs, l'Université a activement participé à la création de la nouvelle structure juridique UniGR a.s.b.l. qui regroupe les six universités de la Grande Région.



En 2016 a eu lieu la troisième évaluation de l'Université avec, pour la première fois, une évaluation de l'intégralité des activités de recherche de l'Université. Cette évaluation a montré que l'Université a réussi à s'imposer dans un certain nombre de domaines tout en impactant positivement aussi bien la société luxembourgeoise que son économie. L'année 2016 a été aussi marquée par le renforcement des coopérations et collaborations de l'Université avec les centres de recherche publics, notamment par le recrutement de professeurs conjoints et par l'accord de coopération dans le cadre de la formation doctorale.



Pendant son mandat, le Professeur Rainer Klump a œuvré à renforcer la visibilité internationale de l'Université et de l'enseignement supérieur et de la recherche publique au Luxembourg en général. L'Université du Luxembourg s'est vu attribuer la position 178 dans le classement Times Higher Education (THE) 2016 et la onzième position dans le classement THE 2017 des 150 meilleures universités de moins de 50 ans.



Communiqué vun der Uni



Rücktritt des Rektors der Universität Luxemburg



Luxemburg, den 2. Mai 2017 - Der Rektor der Universität Luxemburg, Rainer Klump, hat heute seinen Rücktritt erklärt. Rainer Klump hatte die Leitung der Universität zu Beginn des Jahres 2015 übernommen.

In seine Amtszeit fielen der Umzug der Universität auf ihren neuen Campus Belval, die erfolgreiche erste Teilnahme an internationalen Hochschulrankings sowie die erste umfassende Forschungsevaluierung der Universität. Darüber hinaus hat die Universität ihre erfolgreiche Entwicklung fortgesetzt, zum Beispiel durch die Schaffung des Luxembourg Centre for Contemporary and Digital History und des Luxembourg Center of Logistics and Supply Chain Management, letzteres in Zusammenarbeit mit dem MIT.

Rainer Klump wird seine Karriere außerhalb des Großherzogtums Luxemburg fortsetzen. Der Aufsichtsrat und die Hochschulgemeinschaft danken ihm für sein Engagement und wünschen ihm für seine berufliche und persönliche Zukunft alles Gute.

Rainer Klump hat der Universität beim Übergang von der Aufbau- in die Konsolidierungsphase wertvolle Impulse gegeben und Luxemburg als Wissenschafts- und Universitätsstandort international sichtbarer gemacht.