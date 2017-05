Géint 1.15 Auer ass enger Patrull opgefall, datt e Mann hir ganz geziilt aus dem Wee geet a sech hannert engem Auto verstoppt.Kuerz éier d'Police dee Verdächtege kontrolléiere konnt, huet e seng Béierfläsch op ex eidel gedronk.Do, wou e sech verstoppt hat, huet d'Police Geldschäiner um Buedem fonnt.En Drogekonsument, deen deen Ament och an der Glesener-Strooss ënnerwee war, huet der Police confirméiert, beim Verdächtegen Droge kaaft ze hunn.D'Beamte si vun dohier dovun ausgaangen, datt de Mann, wéi e seng Fläsch esou séier eidel gemaach hat, Drogen ofgeschléckt huet, fir déi verschwannen ze doen.Wéi en an Handschelle matgeholl sollt ginn, huet e sech zerguttstert gewiert, huet sech op de Buedem gehäit an ugefaangen ze knaen.Der Police huet de Mann partout net wëlle follegen an op eemol huet e Blutt gespaut.Well de Verdacht bestanen huet, datt de Mann Droge-Kugelen zerknat an ofgeschléckt hat, quasi wéi en "Bodypacker", huet d'Police d'Ambulanz geruff.Och am Spidol huet de Mann sech gewiert a war kaum ze berouegen - trotzdem gouf en um Enn geröntgt.De Parquet gouf informéiert an huet de Mann festhuele gelooss. E koum en Dënschdeg virun den Untersuchungsriichter.