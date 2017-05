Mordprozess ëm Doud am Nuetsfoyer / Reportage Eric Ewald



Um Dënschdeg gouf sech mam Doud vun engem Mann, am Abrëll 2014, befaasst: En Ugeklote vu 35 Joer kritt dofir wéinst Mord de Prozess gemaach. Am Mäerz virun 3 Joer soll de Beschëllegten am fréien Owend beim Nuetsfoyer vun der Wanteraktioun um Findel e Mann, deen op deem Dag 41 Joer krut, sou widdert de Kapp geschloen hunn, dass dee ronn annerhallef Woch drop u senge Blessure gestuerwen ass.Elo stounge sech allerdéngs zwou Aussoe géintiwwer. An zwar déi vun enger Zeien, déi ausgesot hat, dass si zwou Persoune gesinn hätt, déi mat Féiss an d’Affer gerannt hätten, an déi vun zwee Geriichtsmedeziner, fir déi et engersäits näischt gouf, wat gewisen hätt, dass massiv an de Mann gerannt gi wär, an anerersäits, dass et keng definitiv Zeeche vu Gewalt gouf. Dobäi kënnt, dass eng Genetikerin erkläert huet, keng DNA-Spure vum Affer un de Kleeder vum Ugeklote fonnt ze hunn an ëmgedréint, mä der dofir vum zweete Mann, no deem nach gesicht gëtt!

Als 1. Zeien hat e Polizist erkläert, hien hätt deemools um Wee fir op de Büro gesinn, dass eng Persoun, déi vu sech war, zum Deel op der Strooss um Réck loung; si wär net unzesprieche gewiescht, an hien hätt Blutt op der Plaz gesinn. Zeien hätte gesot, dass een oder zwee Leit de Mann geschloen hätten, an en Dokter, deen zoufälleg op der Plaz war, dass de SAMU sollt geruff ginn. Hien hätt déi zwee, déi a Richtung Wanteraktioun getrëppelt wären, am A behalen, de SAMU eng hallef Stonn um Affer geschafft an den Dokter dovu gesot, de Mann wär an engem kriteschen Zoustand.

Fir en zweete Polizist hätt am Nuetsfoyer een op si gewaart: Dee Mann hätt vun zwou Persoune geschwat, déi hien de Polizisten och gewisen hätt. Déi zwee wären awer alle béid sou voll gewiescht, dass decidéiert gi wär, si deen aneren Dag ze héieren. En Enquêteur vun der Police judiciaire sot nach, dass den Ugekloten, deen a Frankräich gepëtzt gouf, den zweete Mann belaascht hätt an e potenziellen Zweeten ausgeliwwert gi wär, mä dat wär net dee Richtege gewiescht.

Déi zwee Geriichtsmedeziner hunn op eng schwéier Bluddung am Kapp vum Affer higewisen et hätte keng Zeeche vun enger Ausenanersetzung virgeleeën, e Stousse mat Falen oder eng epileptesch Attack géifen z.B. fir d’Blessure vum Affer duergoen an déi liicht blo Plazen, déi et hat, wären net op Fäischt zréckzeféieren.

Dëse Prozess geet e Mëttwoch de Mëtteg virun.