De Christian Schleck (02.05.2017) ...

Assemblé Générale SPAL / Reportage Monique Kater



Extrait SPAL-Chef Christian Schleck



D'Lëtzebuerger Arméi brauch Leit an d'Regierung muss eppes maachen, fir dass dës Ausbildung nees méi attraktiv gëtt, sot de SPAL en Dënschdeg zu Dikrech op hirer Assemblée Générale. Eng Moderniséierung wier gutt, präziséiert de President an et wier een och net géint d'Ausschaffe vun engem neien Organigramm.Fir Leit fir d'Arméi ze begeeschteren, misst een hinnen awer och eppes bidden, sou de SPAL-Chef Christian Schleck en Dënschdeg am Virfeld vun der Generalversammlung. Et wär nämlech esou, dass e jonke Mënsch, dee sech mat 18 Joer dozou entscheed an d'Arméi ze goen, och eng Perspektiv wëllt gebuede kréien. An der Zäit hätt een do d'Police, d'Post oder d'Giischtercher gehat, wou d'Zaldoten eng Exklusivitéit haten an déi Branchë sinn awer no an no ewech gefall. Wichteg wär et elo nees nei Plazen ze schafen, wou een den Zaldoten nees eng gewëssen Exklusivitéit kéint bidden, sou de Christian Schleck. De SPAL-Chef ass dovunner iwwerzeegt, dass een dann an de nächste Joren nees méi Leit an och méi der mat enger méi héijer Qualifikatioun kéint kréien.

Regierung a Gemenge missten hei nei Weeër sichen, no anere Carrière kucken. D'Arméi bräicht nämlech méi héich qualifizéiert Leit, Jonker also, mat méi Schoulen. De Moment läit een nämlech bei enger 9ième, wat de Niveau vun engem Zaldot ugeet. Mam Material wat een de Moment huet, géing dat awer net méi duergoen. Beispillsweis beim Dingo, en héich performanten techneschen Apparat, geet et net méi duer, wann d'Zaldoten näischt vu Mathematik kennen an zwou lenks Hänn hunn, esou de Christian Schleck.Mat méi Leit kéimen och méi flexibel Aarbechtszäiten an deen Ament wier d'Arméi och fir d'Frae méi intressant, sou de President vun der Arméi-Gewerkschaft.Eréischt wann een de Personalproblem geléist hätt, soll ee vun enger Reserve schwätzen, vu Leit vu baussen also, mat verschiddene Formatiounen a Beruffer, déi, wa néideg, asprange kéinten, fënnt de SPAL-President, a fuerdert d'Regierung anengems op de Stater Informatiounsbüro vun der Arméi auszebauen, dee wier nämlech e Succès.