© Didier Weber / RTL Télé Lëtzebuerg

City Breakfast - Reportage vum Monique Kater



Niewent Bebauungsplang a Logement stoung d'Mobilitéit um Ordre du Jour vum Stater City Breakfast. D'nächst Joer soll e neit Vëlos-Konzept ulafen, well de Kontrakt mat der Entreprise Enn vum Joer ausleeft. Am Kader vun de Sensibiliséierungswochen fir Leit mat spezifesche Besoinen gëtt en Deel vun der Marathon-Streck, den 27. Mee, och fir Participanten mat eben engem Handicap opgemaach.

© Didier Weber / RTL Télé Lëtzebuerg

Liicht beonrouegt ass de Schäfferot awer wéinst den Aschreiwunge vun de Net-Lëtzebuerger op d'Wahllëschten. Dat sinn der nämlech extrem wéineg. D'Gemengewahle si jo am Oktober, bis den 13. Juli kann ee sech aschreiwen als net Lëtzebuerger, fir mat wielen ze goen. An der Stad wäert esouguer de Biergerzenter extra heifir opmaachen, ëmmer samschdes, fir d'éischt den 13. Mee an da nach den 1. Juli... op dat duergeet? Well iergendwéi schéngt den Intressi zimlech moer... kloer, dass dat dem Integratiounsschäffe Patrick Goldschmidt, net passt. Op den 1. Januar 2017 ware 4'263 Leit (Net-Lëtzebuerger) ageschriwwe fir d'Gemengewahlen. Den 28. Abrëll war ee bei 4'512... an dat obwuel zanter Méint vill Reklamm dofir gemaach gouf. D'Zuel vun de Leit déi d'Konditiounen erfëlle fir sech anzeschreiwen, läit dem Patrick Goldschmidt no wuel bei ronn 40'000.De

Veloh

mat engem H hanne wäert dann d'nächst Joer mat senger Publicitéit aus dem Stadbild verschwonne sinn. De Kontrakt mat der Firma leeft aus, an d'Mobilitéitsschäffen huet den Appel à Candidatures lancéiert. Anescht soll se ginn, déi nei Mobilité Douce, besser natierlech... mä et géif nach eng Neierung, seet d'Sam Tanson.Déi aner ass déi, dass mer e Minimum vu 30% elektresch Vëloen an de Marché era wëllen. Mat awer enger Variant, dass ee bis zu 100% elektresch ka goen. Mir wëssen, dass fir verschidde Leit, och deemno vu wou ee sech deplacéiert ass et guer net intressant fir en elektresche Vëlo ze hunn, et ginn och Leit déi soen ech wëll keen elektresche Vëlo, mä mir stellen eis awer och vir, dass wa mer e gemëschtene Park hunn, dass et da méi komplizéiert ass fir deen, deen de Park bedreift.Keen – keng Kandidatur also géif ausgeschloss, sou d'Präzisioun. Am Summer soll eng Decisioun falen. D'Stad Lëtzebuerg iwwerhëlt deen Ament dann och d'Käschte vun dësem Vëlo-Service.