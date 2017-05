© Dominique DA SILVA / RTL Télé Lëtzebuerg

Eng Enquête vun enger grousser Envergure, sollen dach ëmmerhin 125.000 Persoune befrot ginn.



Déi éischt 60.000 goufe per Zoufallsprinzip am Mäerz erausgewielt a kruten ee Questionnaire heemgeschéckt. Hei solle si beäntwerte wéini si wéi een Transportmëttel geholl hu fir wouhinner ze fueren a firwat. Froen déi fir d’lescht virun iwwert 20 Joer de Leit gestallt gouf. Vill ze laang hir, fënnt den Infrastrukturminister François Bausch. Um Mëttwoch de Moien huet hie mam Institut infas, deen d’Enquête encadréiert, een éischte Bilan vun der éischter Phase gezunn.



20'000 hu bis elo hire Questionnaire era geschéckt. Déi zweet Etapp ass Enn Abrëll lancéiert ginn. Bei de Leit déi geäntwert hunn sinn 13'800 Residenten, de Rescht si Frontalieren. Ma datt elo schonn 20'000 Leit geäntwert hunn, weist virun allem eppes, mengt de François Bausch.



François Bausch: Mir si frou, do gëtt et eng gewëssen Dynamik. Mir gesinn, datt en Interessi do ass bei de Leit fir matzemaachen a mir wënschen eis natierlech, datt déi elo net noléisst, déi Dynamik.



Konkret Resultater goufen et um Mëttwoch de Moien op der Pressekonferenz net. Ma déi sollen Enn Mee Ufank Juni virleien, wann een och déi zweete Phase hannert sech bruecht huet. Am Ganze gi 40'000 Stéit am Grand-Duché befrot, a 45'000 Frontalieren. De Robert Follmer vum Institut infas weist op de besonnesche Faite hin, dass een duerch dëse Sondage eng éischte Kéier eng Statistik vun der sougenannten "Dagesbevëlkerung" kritt. Et weess een dann also wat wierklech an enger Stad wéi Lëtzebuerg an der Mobilitéit geschitt, mat de Frontalieren a Pendler, wat et sou an anere Stied net gëtt, sou de Robert Follmer.



Iwwregens ass d’Participatioun un der Enquête net obligatoresch. Ma wat méi Leit matmaachen, wat ee méi ee generellt Bild vum Mobilitéitsverhale kritt. Weider Informatiounen iwwert de Sujet kritt een um Internetsite luxmobil.lu.



