Zesumme mat de Kanner iwwert dat diskutéieren, wat eis verbënnt an och dat, wat eis trennt an ophalen d'Kanner no Weltanschauungen an Reliounszougehéieregkeeten ze trennen, dat ass fir den Educatiounsminister Claude Meisch dat Wichtegt um neie Cour "Vie et société". Nom Secondaire zejoert, soll fir d'Rentrée am Hierscht den neie Wäerteunterrecht och am Fondamental agefouert ginn. An der Educatiounskommissioun an der Chamber ass e Mëttwoch de Moien iwwert de Projet de Loi fir dës Aféierung diskutéiert ginn, iwwert den Avis vum Staatsrot an d'Amendementer. D'CSV huet sech bei deenen Amendementer enthalen.



Et wier ee kloer enger anerer Meenung wéi d'Regierungsparteien, betount den CSV-Deputéierte Laurent Zeimet. D'CSV ass weiderhin der Meenung, dass de Choix beim Kand a bei den Eltere soll bleiwen, ob se wëllen eng Morale oder e Reliounsunterrecht hunn.

Déi Gréng dogéint ware vun Ufank un Demandeur fir e Cour zesummen ze hunn, sou datt den Deputéierten Claude Adam ganz zefridden ass. Den Aarbechtsgrupp, dee sech mam Programm befaasst, schafft mëttlerweil och ganz gutt zesummen.Et ass och iwwert de Plan d'Etude geschwat ginn, deen d'Deputéierten e Mëttwoch de Moien ausgedeelt kruten. Heiranner gëtt festgehalen, wat alles am Cour soll beschwat ginn, erkläert den LSAP-Deputéierten Georges Engel. Während 100 Joer gouf elo iwwert den Hellege Geescht geschwat, elo koum d'Fro, ob d'Kanner sech an deem Alter och schonn iwwer Philosophie kënnen ënnerhalen. De George Engel ass der Meenung, dass se dat scho ganz gutt kënnen, et géif ebe just vun der Manéier ofhänken, wéi een dat Ganzt ugeet. Donieft géif d'Formatioun fir déi Couren ze halen och immens gutt ukommen, soss hätte sech keng 2.500 Leit dofir ugemellt.Den Interessi ass vill méi grouss wéi erwaart, ënnersträicht den Educatiounsminister Claude Meisch, duebel sou vill Inscriptiounen sinn erakomm, wéi een eigentlech geplangt hat. Et wier elo eng logistesch Erausfuerderung fir den Institut de formation de l'éducation nationale, fir déi Formatioun kënnen unzebidden.An den nächsten Woche soll an der zoustänneger Chamberkommissioun och iwwert d'Reprise vun de Reliounsenseignanten diskutéiert ginn. Iwwert de SCRIPT soll och eng Ëmfro bei de Kanner am Léierpersonal aus dem Secondaire gemaach ginn, fir eraus ze fannen wéi den neie Cour no engem Joer ukomm ass.