Am Abrëll ass d'Joresinflatioun wéinst de méi héije Präisser bei de Pëtrolsproduiten an de Servicer op 1,9% geklommen.

Jee no Evolutioun beim Pëtrolspräis

Fir dëst Joer geet de Statec vun engem Inflatiounstaux vun 1,8 Prozent aus, d'nächst Joer sollen et 1,7% sinn.



Jee no Evolutioun vum Pëtrolspräis ass déi nächst Indextranche am Hierscht d'nächst Joer fälleg.