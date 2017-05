© AFP

Dat huet d'Gesondheetsministesch an der Äntwert op eng parlamentarescher Fro präziséiert huet.



De Planning an d'Frae kéinte just enttäuscht sinn, heescht et an engem Communiqué. D'Regierung hätt nämlech esou eng Erweiderung versprach gehat, wéi se ugetrueden ass.



Wëssenschaftlech Donnée géingen ignoréiert ginn, bedauert de Planning an un de Sue kéint et jo wuel net leien. D'Associatioun plädéiert jiddefalls fir e kompletten a globale Remboursement vun der Contraceptioun an zwar fir alleguerten d'Fraen, och fir déi iwwer 25 Joer.



Hei d'Schreiwes:

La ministre de la Santé a fait part dans une réponse parlementaire publiée le mercredi 3 mai 2017 de sa volonté de ne pas étendre le remboursement de la contraception au Luxembourg. Pour rappel, depuis le 1er janvier 2012, certains contraceptifs sont remboursés à 80% pour les jeunes femmes de moins de 25 ans. Un remboursement qui concerne certaines pilules, les anneaux, les patches mais pas les méthodes nécessitant une intervention médicale telles que le stérilet (hormonal ou au cuivre) et l’implant. La volonté du gouvernement Bettel de ne pas faire évoluer le remboursement actuel ne peut que décevoir les femmes et le Planning Familial. D’autant que c’était une promesse du programme de coalition. Le Planning milite pour un accès universel aux moyens de contraception, sans limite d'âge ou de méthodes, à condition qu'elles soient sûres et fiables. D’autant que la pilule ne convient pas à toutes les femmes. Pourquoi donc le gouvernement refuse-t-il de considérer de rembourser les moyens de contraception les plus efficaces ? C’est ignorer les données scientifiques. Ce n’est même pas une question d’argent puisque sur la durée de leur utilisation, stérilets et implants contraceptifs ne coûtent pas plus cher que les moyens actuellement remboursés. C’est faire prendre plus de risques aux femmes de se trouver face à une grossesse non désirée et tendre vers une augmentation des IVG que l’on veut précisément éviter. Non, le Planning ne comprend pas et demande plus d’explications.

Dans sa réponse, la ministre explique : «l'utilisation de contraceptifs par les femmes en âge de procréation s'élève en Europe à 79%. Le taux d'utilisation de contraceptifs au Luxembourg se situe fort probablement donc dans cette même fourchette». L’utilisation du terme «fort probablement» pointe du doigt un problème que le Planning ne cesse de dénoncer depuis plus de 10 ans. Il n’existe au Luxembourg aucune étude nationale sur la contraception ! Comment donc savoir quel remboursement est le plus pertinent pour les femmes du Luxembourg ? Malheureusement en l’absence de données sur la contraception avant la mise en œuvre de son remboursement partiel, il sera difficile d’évaluer l’impact des mesures prises. Et surtout, il sera impossible de dire si le budget alloué par le gouvernement aura été utilisé de façon optimale.

Pourquoi un remboursement partiel des contraceptifs jusqu’à 25 ans? À quoi correspond cet âge? Selon les chiffres du Planning Familial Luxembourg (rapport d’activité 2015), 68% des femmes qui ont eu recours à une interruption de grossesse en 2015, avait plus de 25 ans. Sur 6 années de collecte de données par nos centres, ce pourcentage est de 62%. Sur la même période, la moyenne d’âge des femmes ayant eu recours à l’avortement s’établit ainsi à 27,5 ans. La prise en charge doit être étendue à toutes les femmes. La précarité ne s’arrête pas à l’âge de 25 ans! La France par exemple rembourse - certes partiellement (à 65%) - toutes les méthodes contraceptives y compris la contraception d’urgence pour toutes les femmes. Et jusqu’à 18 ans, c’est 100%, même la contraception d’urgence, essentielle dans l’arsenal des moyens permettant d’éviter les grossesses non désirées.

Une chose est sûre - et la ministre le souligne d’ailleurs dans sa réponse parlementaire - la gratuité de tous les moyens de contraception est possible au Planning Familial pour les femmes en situation financière difficile, et cela quel que soit leur âge et quel que soit la méthode. Le Planning continuera à aider les femmes à éviter une grossesse non désirée et il va sans dire que le Planning continuera à plaider pour un remboursement total et global de la contraception pour toutes. Le combat continue...







Kee Remboursement vu Pëll fir Fraen iwwer 25 Joer



Fraen iwwer 25 Joer sollen och an Zukunft d'Pëll net rembourséiert kréien. Dat huet d'Gesondheetsministesch e Mëttwoch confirméiert.



D'Lydia Mutsch reagéiert domat op eng Question Parlementaire vun der LSAP-Deputéierter Taina Boffering. Zanter dem 1. Januar 2012 gi verschidde Contraceptiounspëlle bis zu 80 Prozent fir jonk Fraen ënner 25 Joer rembourséiert. Lëtzebuerg wier domat eent vun de rare Länner, wou Frae bis den Alter iwwerhaapt kéinte rembourséiert ginn, an de meeschte Länner ass dat just bis 20 Joer de Fall. Net rembourséiert ginn och weiderhi Methoden, wou eng kleng Operatioun néideg ass, zum Beispill d'Asetze vun der Spiral.