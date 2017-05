Um 19.40 Auer um Dënschdeg goufen de Rettungsdéngscht an d'Avenue Charlotte geruff, well e Mann däitlech ze vill gedronk hat.

Lëtzebuerg: Am meeschte gelies

Déi alkoholiséiert Persoun wollt keng medizinesch Hëllef an huet d'Hand vum Sanitäter ewech geschloen, dobäi huet dëse sech liicht blesséiert.De Mann huet dunn och nach e Messer gezunn, Morddrohunge géint d'Sanitäter ausgeschwat a si eng Stonn laang d'Wunneng net méi verloosse gelooss. Dono gouf d'Police alarméiert, ma d'Beamten op er Plaz hunn nach eng Kéier Ënnerstëtzung missen ufroen. Den alkoholiséierte Mann krut dunn Handschellen un a koum an Arrest. De Parquet gouf informéiert an den Täter koum nach um Mëttwoch virun den Untersuchungsriichter.