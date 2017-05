Besonnesch haart trëfft et de Benefice, dee fält 2016 ëm iwwer 90% vun 81 op nach just 6 Milliounen Euro. D'Bank erkläert et zum Deel duerch exzeptionell gutt Zuelen dat Joer virdrun. Mä och den Ëmsaz geet zeréck, ëm 82 Milliounen op 466 Milliounen Euro. D'Entwécklung vun den Zënsen a besonnesch déi negativ Zënsen hätten der Bank zolidd zougesat, heescht et vun de Responsabelen.Am Kader vun enger neier Informatik-Plattform ginn 100 Aarbechtsplaze ofgebaut. Deels iwwer Transferten an nei Unitéiten, deels iwwer Fréi-Pensioun.Keng Informatiounen huet d'KBL iwwer Rumeuren, datt sech de gemeinsame Grouss-Aktionär aus dem Katar aus dem Kapital vun der BIL wéilt zeréckzéien. D'KBL an d'BIL hätte wuel e gemeinsamen Aktionär, mä et wären 2 verschidde Banken, sou de CEO vum Groupe KBL. An och d'Rumeuren vun enger Fusioun mat der BIL, déi jo schonn zanter Joren d'Ronn maachen, hätte weider kee Fundament.