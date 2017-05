Vum Freideg den Owend, 20 Auer bis e Méindeg de Moien, 6 Auer ass mat Perturbatiounen op der A1 ze rechnen. D'Autobunn kritt nämlech en neien Tapis.D'Aarbechte sinn op der däitsch-Lëtzebuerger Grenz an op der Aire de Waasserbëlleg.Dofir ginn eng Partie Barragen an Deviatiounen en place gesat.Op der Autobunn gëtt tëscht dem Echangeur Waasserbëlleg an der Grenz op enger Säit gefuer, also mat Géigeverkéier - eng Spur an all Richtung.Wien op Waasserbëlleg wëll, muss d'Sortie Mäertert huelen, well d'Sortie Bëlleg ass gespaart. Genee esou den Accès op d'Aire an och bei d'Esso-Statioun an och de Wee op de P&R an den CR141B.Communiqué par: Administration des ponts et chaussées

L'Administration des ponts et chaussées procédera à un chantier relatif à la réfection de la couche de roulement à partir du vendredi soir 5 mai 2017 (20 heures) jusqu'au lundi matin 8 mai 2017 (6 heures) sur l'autoroute de Trèves A1 à la frontière germano-luxembourgeoise et sur l'aire de Wasserbillig.

Barrages et déviations:

Durant les travaux, les barrages suivants sont mis en place:

La circulation sur l'autoroute de Trèves A1, en provenance de la croix de Gasperich est barrée à partir de l'échangeur Wasserbillig jusqu'à la frontière germano-luxembourgeoise.

Les accès suivants sont également barrés à la circulation:

- Bretelle de sortie de l'échangeur Wasserbillig en provenance de la croix de Gasperich et en direction du CR141B;

- Accès à l'aire de Wasserbillig y inclus la station de service Esso;

- Le parking P+R sur le CR141B.



Le trafic est dévié en circulation bidirectionnelle (1 voie par sens) de l'échangeur Wasserbillig jusqu'à la frontière germano-luxembourgeoise.

Le trafic en direction de Wasserbillig est dévié à partir de l'échangeur Mertert via la N1D et N1.