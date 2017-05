De Konsumenteschutz hat um Mëttwoch den Owend hir Generalversammlung. Do stoungen ënner anerem d'Fraise vun de Banken d'Handyprovider am Fokus.

De Konsumenteschutz ULC huet op senger Generalversammlung op en neits d'Bankefraise kritiséiert. De President Nico Hoffmann huet an deem Kontext gemengt, mat deene Fraisen, déi zum Beispill bei Virementen oder aneren Operatiounen am Guichet ufalen, géifen d'Banken zwou Zorte vu Leit schafen: déi, déi mam E-Banking eens ginn, an déi, déi net domat eens ginn. Komesch fënnt de President d'Demarche virun allem, well et de Banken him no relativ gutt geet.





AG ULC / Reportage Ben Eich



Natierlech ass d'ULC net géint nei Technologien, sot de President am Interview. Ma, dass op déi, déi net mam E-Banking eens ginn, weider Fraisen duerkommen, fënnt hien net an der Rei.



Et gëtt net méi no den eelere Persounen oder de Leit, mat enger reduzéierter Mobilitéit gekuckt. Déi Leit, déi mam E-Banking eens ginn, kommen do besser ewech, wou d'Kritik vum Nico Hoffmann.

Déi selwecht Kritik gouf et dann och a Saache Roamingfraisen. Déi solle jo vum 15. Juni un ofgeschaaft ginn. Ma den Nico Hoffmann monéiert, dass verschidden Handysprovider elo géife probéieren, d'Käschten op anerer Plaz eranzehuelen.

Dat Ganzt sollt dem Konsument jo zu Gutt kommen, datt een iwwerall an Europa déi selwecht Tariffer soll hunn. Et soll dann net sinn, datt iwwer aner Weeër probéiert gëtt, fir déi Verloschter auszegläichen.

Doriwwer eraus fuerdert de Konsumenteschutz eng national Legislatioun fir Sammelkloen, fir et de Konsumenten, zum Beispill wat d'Fraise vun den Handysprovider ugeet, méi einfach ze maachen, fir sech ze wieren.

Iwwerdeems war et awer och d'Fuerderung no enger Virschoss-Indextranche vun 1,5 Prozent. 3 an en halleft Joer ware Vergaangen, bis eng Indextranche ausbezuelt gouf, obwuel verschidde Saachen an där Zäit vill méi deier gi sinn.

Aner Theme waren nach de Wunnengsbau, wou d'ULC méi Studenten- a Sozialwunnenge fuerdert, d'Liewensmëttelsécherheet, eng Reglementatioun fir Cadeauschecken an d'Steierreform. Do huet den Nico Hoffmann sech fir méi Steiergerechtegkeet an Entlaaschtung fir de Konsument ausgeschwat.