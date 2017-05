Ënnert dësem Motto steet d'Oktav. Oktavpriedeger an neie Paschtouer an der Kathedral ass den Tom Kerger, fréieren Deche vu Käerch. - Interview.

© Christophe Hubert, SCP - op cathol.lu

Interview Tom Kerger: Froe vum Nadine Gautier



D’Nadine Gautier huet mam Geeschtleche geschwat - iwwert dat gréisst kathoulescht Fest zu Lëtzebuerg, ma och iwwert d’Situatioun vun der Kierch am Allgemengen.

D'Sécurité routière réit an deem Kontext zur Virsiicht wéinst de Foussgänger, déi laanscht d'Stroosse pilgeren. Un d'Automobilisten ass et ënnert anerem den Appel, fir lues ze maachen, soubal se e Grupp Pilger gesinn. D'Foussgänger missten iwwerdeems nuets Sécherheest-Gileten unhunn, déi reflektéieren, esou heescht et an engem Communiqué.