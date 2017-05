No annerhallwem Joer sinn d'Diskussiounen iwwert d'Aschreiwe vum "Noutstand" an d'Verfassung ofgeschloss.

An der zoustänneger Chamberkommissioun gouf den entspriechende Rapport vum Kommissiounspresident Alex Bodry gutt geheescht.

D'nächst Woch scho kënnt d'Ännerung vum entspriechende Passage an der Verfassung zum Vote am Parlament - et geet ëm eng punktuell Ännerung vun der Constitutioun, déi et der Regierung erlaabt, a Krisesituatiounen exzeptionell Mesuren ze huelen- heifir muss beim Vote an der Chamber d'nächst Woch eng Zwee-Drëttels-Majoritéit erreecht ginn.

Et gëtt an der Constitutioun fixéiert, a wéi enge Fäll de Noutstand gëllt: dat ass fir 3 Zeenarien de Fall: eng grave international Kris, reell Menacen fir déi vital Interesse vun der Populatioun oder och eng imminent Gefor vun der ëffentlecher Sécherheet.

Fixéiert gëtt d'Kontrollfunktioun vun der Chamber, déi och an alle Fäll vun Noutstand hir Kontrollfunktioun a Pouvoiren behält. Och gëtt festgehalen, datt d'Chambe net kann opgeléist ginn an datt d'Dauer vum Noutstand op 10 Deeg limitéiert gëtt. D'Verlängere vun dëser Zäit vu Kris ka keng 3 Méint depasséieren.