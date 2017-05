"Ech hunn zwou Gestalte gesinn. Dovun huet eng an eppes um Buedem gerannt, wéinstens eemol, wéi an e Fooball, méi fest!

Geriicht/Reportage Eric Ewald



Et war eng méi grouss an eng méi kleng Persoun, ma ech weess net, wee gerannt huet!“: Dat sot eng Zeien am Prozess ëm den Doud vun engem Mann am Abrëll 2014.

En Ugeklote soll jo am Mäerz virun 3 Joer beim Nuetsfoyer vun der Wanteraktioun um Findel dee Mann, deen op deem Dag 41 Joer krut, sou widdert de Kapp geschloen hunn, dass dee ronn annerhallef Woch drop u senge Blessure gestuerwen ass.

Um Mëttwoch goufe 5 Zeie gehéiert, déi d’Zeen direkt oder indirekt matkritt hunn, dorënner 3 Persounen, déi nobäi op enger Generalversammlung waren, an zwou, déi mam Auto laanschtgefuer sinn.

Déi kloerst Ausso koum vun enger Fra, déi op der Assemblée générale war. Si hätt vu wäitem eppes um Buedem leie gesinn a wär vun enger schwaarzer Dreckstut ausgaangen. Du wär et zu deem feste Renne komm, an déi zwou Gestalte wäre weidergaangen; doropshin hätt si festgestallt, dass et e Mann war, deen an engem zimlech schlechten Zoustand gewiescht wär a geröchelt hätt. Si wéisst och net, ob déi zwee si gesinn hätten. Och fir déi zwee aner Leit vun där Generalversammlung hätt eng Persoun an dat gerannt, wat um Buedem loung; déi an déi aner wären hirer Wee gaangen, ouni ze lafen, a si hätten der Police gesot, dass déi béid de Mann mam Fouss gerannt hätten.

En aneren Zeien, en Dokter, deen d’Affer nach op der Plaz ënnersicht hat, sot, dat hätt iwwerflächlech geotemt, awer nach Bols gehat a Blutt op sech. An den Ae vun engem Professer fir Neuroradiologie wären d’Bréch vum Affer am Gesiicht en Zeeche fir Gewalt, déi op e mat-Féiss-renne kéinten zréckgefouert ginn. Dee Mann, deen de Polizisten d’presuméiert Ugräifer am Nuetsfoyer gewisen hat, huet iwwerdeems ënnerstrach, dass den Ugekloten him en Zeeche gemaach hätt, wéi wann hien näischt soe sollt; hien hätt och kee gesi schloen.

De Beschëllegten da sot, d’Affer an dee Mann, no deem nach gesicht gëtt, hätten am Bus Sträit gehat. D’Affer hätt nom Erausklamme weider diskutéiert, an deen aneren, deen an den Deeg virdru schonn agressiv war, et doropshi geschloen. D’Affer wär no hanne gefall an hätt sech net méi beweegt; dono hätt de Mann, dee mat him ënnerwee war, d’Affer mat Féiss gerannt, vläicht 3mol. Dës Versioun hätt hien net vun Ufank un erzielt, well hie kee Vertrauen an d’Police gehat hätt, eng Police, déi awer anescht wär wéi a senger Heemecht.

Dëse Prozess dierft um Donneschdeg ofgeschloss ginn.