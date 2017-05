Enger Ëmfro vun TNS Ilres no, géif d'Majoritéit vun de Lëtzebuerger den Emmanuel Macron am zweeten Tour vun de Presidentiellen a Frankräich wielen.

© AFP

67% vun de Lëtzebuerger Residenten ënnerstëtzen de sozialliberale fréiere Wirtschaftsminister. D'Marine Le Penn erreecht dogéint just 9% vun de Befroten.Allerdéngs hu 15% vun de Leit uginn, guer kee vun de Kandidaten ze wielen.Le deuxième tour des élections présidentielles en France: Le Luxembourg a voté!Dans le cadre de notre question du mois pour le mois de mai, nous avons interrogé un échantillon représentatif de la population luxembourgeoise afin de savoir pour quel candidat présidentiel ils auraient voté lors du deuxième tour des élections présidentielles en France. Marine le Pen, Emmanuel Macron ou aucun des deux ?Notre étude révèle un soutien majoritaire de la population luxembourgeoise pour Emmanuel Macron ! 67% des résidents au Luxembourg voteraient ainsi pour le fondateur et candidat du mouvement « En Marche ». Marine Le Pen en revanche, ne recueille que 9% des votes de nos répondants. L’analyse selon les différentes nationalités illustre des tendances identiques, le support majoritaire pour Emmanuel Macron vaut aussi bien pour les résidents luxembourgeois que pour les résidents étrangers.Il est également à observer que 15% des résidents indiquent qu’ils ne voteraient pour aucun des deux candidats présidentiels, 8% ne sont pas en mesure de juger (18% des personnes entre 18-24 ans).La situation au Luxembourg semble claire: Emmanuel Macron en tête de la course électorale !