De Biber huet en Damm gebaut, fir de Waasserstand an d'Luucht ze dreiwen, fir datt en och richteg schwamme kann, fir nei Nahrungsressourcen ze fannen, oder awer fir en Agang vun der Buerg, deen ënner Waasser ass.

Een Aascht, dee vun engem Biber zerbass gouf. D'Schuel vun de Beem iessen d'Bibere virun allem am Wanter, am Summer friesse si virun allem Blieder.

Ëm d'Baach ass den Terrain platt, an dofir ass et méi einfach fir de Biber, d'Äscht an d'Waasser ze zéien, déi e virdrunner ofgeknabbert huet.

© Nadine Gautier