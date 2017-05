© RTL Télé Lëtzebuerg / Archivbild

Prisongsstrofe tëscht 9 Méint a 4 Joer mat Sursis a Geldstrofe tëscht 2.500 an 130.000 Euro. Dës Strofe goufen en Donneschdeg de Moien um Stater Geriicht um Enn vum Prozess ëm Schmu, tëscht 2002 an 2007, mat Handelsermächtegungen am deemolege Mëttelstandsministère gesprach. Dës Strofe leien ënnert der Fuerderung vun der Vertriederin vum Parquet, déi Prisongsstrofe vun tëscht 2 Joer fest a 7 Joer, mat méiglechem Sursis, gefrot hat.



Déi héchst Strof war fir e fréiere Fonctionnaire am Wirtschaftsministère, deen zu 4 Joer Prisong mat Sursis an 130.000 € Geldstrof veruerteelt gouf. Fir zwee aktuell Employés de l’État am Logement goufen iwwerdeems eemol e Fräisproch an eemol 12 Méint Prisong mat Sursis an eng Geldstrof vun 3.000 € gesprach.