Dass de Frankfurter Grupp esou eng Decisioun hëlt weist, dass ee sech och laangfristeg un de Standuert Lëtzebuerg wëllt bannen. D'Deutsche Bank Lëtzebuerg ass am Grupp d'EU-Referenz fir Kreditgeschäft mat groussen Entreprisen, grad esou fir de Private Banking. An do kéint de Brexit dem Standuert Lëtzebuerg nach entgéintkommen, wéi de Frank Krings, Direkter vun der Deutsche Bank zu Lëtzebuerg erkläert. Nach wier et awer ze fréi do zu engem Ofschloss ze kommen, ma Lëtzebuerg wier fir d'Bank gutt positionéiert.





Mat eppes iwwert 1 Milliard Euro huet d'Deutsche Bank Lëtzebuerg 2016 dat héchst Geschäftsresultat erreecht, zanter dass een hei am Land aktiv ass, an dat sinn ëmmerhi scho 50 Joer.