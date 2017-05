Le ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative, Dan Kersch, a présenté aujourd'hui le nouveau site Internet GovJobs. Ce site, exclusivement dédié au recrutement, est administré par la division recrutement de l’Administration du personnel de l’État. Les postes vacants pour employés et fonctionnaires constituent l’élément central du site, avec des nouvelles fonctionnalités telles que des filtres et un moteur de recherche.



À noter que la fonctionnalité des alertes sera proposée au début du 2e semestre 2017. Les candidats pourront ainsi s’abonner en indiquant leurs critères pour le poste vacant qui les intéresse. Ils seront ainsi avertis si des postes vacants afférents sont publiés sur GovJobs.



La rubrique des postes vacants reprend les postes vacants pour fonctionnaires (recrutement sur examen-concours) et pour employés (recrutement centralisé et décentralisé). Une rubrique spécifique est dédiée au postes vacants pour salariés.



Inscription aux examens-concours exclusivement en ligne – avec ou sans authentification forte



L’inscription à un examen-concours se fait désormais exclusivement en ligne via MyGuichet sur GovJobs. Les inscriptions par e-mail ou par courrier postal ne sont plus prises en considération. Les inscriptions via MyGuichet se font avec un produit Luxtrust mais également sans authentification forte. Les personnes qui ne disposent pas d’ordinateur ou de connexion internet peuvent se rendre au bureau d'accueil du Guichet.lu (11, rue de Notre-Dame à Luxembourg) auprès duquel ils peuvent également être assistés dans leurs démarches. L'accès et un poste de travail sont adaptés aux personnes à mobilité réduite. Les personnes sont priées de se munir de leur CV sur papier. L’équipe du Guichet.lu prendra en charge la numérisation du CV. À noter que les documents ne peuvent pas être acceptés sur une clé USB.



La période d’inscription à la prochaine session des examens-concours est actuellement en cours. Les candidats souhaitant participer aux examens-concours au mois de juillet peuvent s’inscrire via GovJobs jusqu’au 12 mai 2017.



Candidature pour les postes d’employés exclusivement en ligne



À l’instar de la dématérialisation de la procédure d’inscription aux examens-concours, les candidats doivent obligatoirement postuler via MyGuichet sur GovJobs pour les postes relevant du recrutement centralisé des employés. Les candidatures via courrier postal ou courriel ne sont plus acceptées. Le lien afférent vers MyGuichet se trouve dans chaque offre d’emploi sur GovJobs.



Simplification des démarches – moins de pièces à fournir



Pour une inscription à l’examen-concours, le CV est désormais la seule pièce à fournir. Pour postuler pour un poste d’employé de l’État, le candidat doit également fournir son CV, accompagné d’une lettre de motivation axée sur le poste vacant. À cet effet, le cadre légal a été modifié dans un souci de simplification à la fois pour le candidat tout comme pour les gestionnaires dans le cadre du traitement des inscriptions et candidatures.



En effet, les simplifications engendrent une diminution de la transmission de pièces conséquente (environ 35.000 pièces par rapport à environ 93.000 pièces avant les mesures de simplification). Ces calculs sont basés sur 4.753 inscriptions aux examens-concours ainsi que 14.767 candidatures pour des postes d’employés pour l’année 2016.



Mise en évidence du recrutement interne



Alors que la Fonction publique attache une grande importance à la mobilité interne, GovJobs offre une rubrique consacrée au recrutement interne. Cette rubrique regroupe les postes à pourvoir par le biais d’un changement d’administration, les postes à pourvoir en vertu de la procédure de la carrière ouverte et des offres de détachement international.



Promotion de la diversité des métiers dans la fonction publique



Au 2e semestre 2017, GovJobs sera complété par une rubrique consacrée à la présentation des divers métiers dans la fonction publique, notamment par le biais des vidéos.





Fichier joint:

Présentation du portail GovJobs.lu