Chamberkommissioun Spacemining / Reportage Nadine Gautier



Et ass keng Science Fiction, dat dierften déi Meescht scho verstanen hunn, wann d'Lëtzebuerger Regierung vum Spacemining schwätzt. Ma och wann de Projet net haut oder muer realiséiert ka ginn, soll schonn eng gesetzlech Basis geschafe ginn. Amerika huet sech schonn eng gi mam Space Act. Ma och Lëtzebuerg ass op deem Wee. En Donneschdeg de Moien huet de Minister Etienne Schneider den Deputéierten an der zoustänneger Chamberkommissioun de Gesetzprojet presentéiert.

An déi sinn dem Spacemining ganz positiv agestallt. Nom Motto: E Risiko huelen, fir Virreider an engem Domaine ze ginn.Net déi éischte Kéier, wou Lëtzebuerg dës Richtung aschléit. Ma an awer ginn et och méi kritesch Téin. Zum Beispill, well et international gesi kee Cadre juridique gëtt, seet de Franz Fayot vun der LSAP.Wann een also Matièren aus dem Weltall matbréngt, ka keen engem garantéieren, datt een do eng Proprietéit an eng komplett Sécurité Juridique huet. Op der anerer Säit kann awer och keen engem et wierklech kontestéieren, sou den LSAP-Politiker.Ma och d'CSV geet op de Wee wéi d'LSAP. International muss ee Regelwierk hier. Et brauch een onbedéngt en neien Traité, de Minister wéilt dat jo um Niveau vun de Vereenten Natioune maachen. D'CSV wéilt et awer och gär um Niveau vun der OECD hunn, well si fäerten, datt d'Vereenten Natiounen e schwéierfällegt Instrument ass an et dowéinst laang dauert, bis een erauskënnt, mengt de Laurent Mosar.Den Etienne Schneider nuancéiert awer liicht. D'Regierung wier der Meenung, datt et laangfristeg gesinn d'Zil muss sinn, datt bei de Vereenten Natiounen een Accord muss fonnt ginn, de Space Act vun de Vereente Natiounen vun 1967 muss un d'Situatioune vun haut ugepasst ginn.Sou kann ee mëttelfristeg en Accord mat all deene Länner maachen, déi matmaache wëllen. Doriwwer kéint een dann Drock op d'UN maachen, fir datt déi och bougéieren. Am Moment ass Lëtzebuerg amgaangen mat Länner, déi och op dee Wee goe wëllen, Accorden z'ënnerschreiwen.Dat, wat Lëtzebuerg am Gaange wier ze maachen, an och mam Gesetzprojet viséiert, wier net verbueden, do hätt ee sech ofgeséchert, seet den Etienne Schneider.Duerch d'Reie gëtt et eng positiv Resonanz, och vun der ADR an de Gréngen. Deemools gouf an den Traitéë just vu Scientifique geschwat an net vu Commerciale. Dat eben, well du keen un de kommerzielle Volet geduecht huet, seet d'Regierung. De Roy Reding hätt et awer léiwer, wann een en internationale Kader hätt, deen dat reglementéiert. D'Iddi u sech fënnt de Mann vun der ADR awer interessant a begréissenswäert.Déi Gréng ënnerstëtzen de Projet, well een net weess, wéi eng positiv Elementer déi Recherche hei zu Lëtzebuerg nach kéint hunn, seet de Gerard Anzia.D'CSV werft dann awer nach eng weider Fro op, a stellt déi vun der Responsabilitéit vum Lëtzebuerger Staat vis-à-vis vun de Risiken, déi esou eng Aktivitéiten am Weltall mat sech bréngt.U sech sollt an der Kommissioun och ee Rapporter vum Gesetzprojet designéiert ginn. Dat gouf net gemaach, ma den Franz Fayot vun der LSAP soll dee Posten iwwerhuelen.