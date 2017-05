Zu Schuller gouf de Mëttwoch den Owend op der Route de Longwy eng Vitessekontroll vun der Police opgesat. Géint 01:20 gouf en Automobilist ugehalen, well hie virum Steier säin Handy benotzt huet. Dat ass him a senger Bäifuererin eng deier ginn, well d'Beamten doropshin op eng Rei vun anere Saachen opmierksam gi sinn.



Hinnen ass e liichten Alkoholgeroch opgefall, mä den Héchstwäert gouf net iwwerschratt. Allerdéngs hat de Fuerer kee Führerschäin derbäi an eng vun dem Auto senge Luuchte war futti. Opgrond vun deene Verkéiersverstéiss hunn d'Beamten e Protokoll vu méi wéi 300 Euro ausgestallt an dem Mann goufe Punkten ofgezunn. Well hien d'Zomm net op der Plaz bezuele konnt, gouf den Auto immobiliséiert.



Am Laf vun der Kontroll ass de Polizisten opgefall, datt eng Rei vun anere Protokoller nach net bezuelt war. D'Bäifuererin, op déi den Auto registréiert war, ass op eng Zomm vu méi wéi 500 Euro higewise ginn. Och si konnt d'Suen net op der Plaz bezuelen.



Kuerz drop gouf op der gläicher Plaz en alkoholiséierte Fuerer ugehalen, deen 30 Kilometer an der Stonn ze séier ënnerwee war.



Och zu Éilereng gouf ee Protokoll wéinst ze héijer Vitesse ausgestallt. Zweemol war de Führerschäin an der Nuecht direkt fort. Op der N7 ass ee Fuerer mat 148 Km/h amplaz vun den erlaabten 90 Km/h erwëscht ginn. Op der Streck vu Miersch op Rolleng ass eng Patrulle op en Automobilist opmierksam ginn, deen a Schrëtttempo gefuer ass. Wou hien d'Fënster opgemaach huet, ass de Beamten direkt e staarken Alkoholgeroch entgéint komm. D'Limite war kloer iwwerschratt an de Permis war doropshi fort.