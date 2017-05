Wéinst dem Leegnen oder Minimiséiere vum Holocaust gouf en Donneschdeg am Nomëtten e Mann um Stater Geriicht zu enger Prisongsstrof vun 18 Méint mat Sursis an zu enger Geldstrof vun 2.000 € condamnéiert. Dobäi kënnt, dass d’Bicher, déi de Mann eventuell nach huet, confisquéiert ginn, an dass hien dem President vun der asbl MemoShoah de symboleschen Euro bezuele muss.

Den Ugekloten hat am Fréijoer 2015 e Buch publizéiert mam Titel „Seit wann fahren Sklaven Auto? Mit neuem Wissen in die Freiheit“. Dora war ënner anerem dëse Passage grouss geschriwwen, Zitat: „Abgeschnittene Haare,wegen der Läuse, Haufen an Schuhen und Kleidern,die Gefangenen bekamen Uniformen, Haufen an leeren Kanistern von Zyklon B,zur Desinfektion, Fotos von mageren Gefangenen,die an Typhus litten, alles Elemente, die uns erschaudern lassen und unser Mitgefühl wecken, dies alles sind keine Beweise einer Massenvernichtung durch Gaskammern“.