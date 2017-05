Geriicht/Reportage Eric Ewald



Fir d’Vertriederin vum Parquet hätt de Beschëllegten awer keng Reaktioun op d’Trëtt géint d’Affer gewisen, et wär him egal gewiescht, dass dat a Gefor war, an hie wär léiwer an d’Wanteraktioun gaangen.Wéinst där Kalbliddegkeet a wéinst der Gravitéit vun der Affär sollt déi Strof gesprach ginn, sou d’Vertriederin vum Parquet, fir déi d’Informatiounen awer net ganz kloer sinn, wat de Fait selwer ugeet; et hätt weider keng Zeienaussoen dozou ginn, wien d’Affer mat Féiss gerannt hätt, en Affer, dat am Endeffekt awer duerch déi Coupe gestuerwe wär. Dem Ugeklote seng lescht Versioun wär déi, dass dee Mann, dee bei him war, dofir responsabel war. Well allerdéngs net kloer wär, dass de Beschëllegten den Auteur vun de Coupe war, a well hien och net als Co-Auteur unzegesi wär, bléif nach just d’“non-assistance à personne en danger“.

Um Ufank vun der Sëtzung hat den Ugeklote betount, selwer net gerannt ze hunn; hien hätt dono awer Angscht gehat, dass d’Affer stierwe géif. Den Dag no der Attack wär hien zesumme mat deem anere Mann a Frankräich gaangen, op der Sich no Aarbecht, an zwou Wochen drop do festgeholl an ausgeliwwert ginn. Hien hätt seng Ausso geännert, nodeems hien am Prisong nogeduecht hat; hien, dee wéinst Klaue Virstrofen an e puer Länner hat, wollt d’Wourecht soen, fir aus dem Prisong erauszekommen.

Säin Affekot huet doropshin erkläert, dass et, obwuel 3 Deeg gekuckt gouf, fir d’Wourecht erauszefannen, nach ëmmer Onkloerheete gëtt. De Me Stroesser huet ënnerstrach, dass säi Client eleng op der Uklobänk war; dee wär awer net eleng beim Affer gewiescht. Och wäre keng DNA-Spuere vu sengem Mandant um Affer fonnt ginn, der dofir awer vum anere Mann, wat d’Aussoe vu sengem Client confirméiere géif. Deen hätt eréischt an enger zweeter Phas d’Wourecht gesot, well hie virdrun ë.a. Angscht gehat hätt wéinst senge Virstrofen. Hien hätt dem Affer kee Coup ginn an deem anere Mann, virun deem hien Angscht hat, net bäigestanen. Well zu gudder Lescht keen Zeie säi Mandant gesinn hätt aktiv ginn, huet den Affekot de Fräisproch fir de Mann gefrot.

D’Uerteel ass fir de 15. Juni.