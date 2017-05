Prozess Policeschüler/Reportage Nico Graf



Déi jo och dowéinst interessant ass, well ee vun hinnen e Policeschüler war, deem reprochéiert gëtt, een vu senge Kontrahenten mat engem Messer attackéiert ze hunn.

Hei gëtt et net den Usaz vun derselwechter Geschicht. Sot d' Riichterin Sylvie Conter een Ablack an domat war d'Seance resüméiert. Wat war geschitt? Ma jo, déi 4 Männer si sech – 2 géngt 2 – awer och guer net eens, wat do am Januar 2015 virum Magnum geschitt ass. Kloer ass just: et gouf eng déck Kläpperei, well déi zwee mat den italienesche Nimm zwou Fraen courtiséiert haten. An herno huet de Jonken vun deenen zwee schwéier geblutt wéint enger Blessur iwwer dem A.

Mä soss? Nëmme Contradictiounen.

Nenne mer se d'Auslänner, wéint den italienesche Nimm an der franséischer Sprooch. Si wëllen e Messer gesinn hunn, dat de Policeschüler gezéckt hätt a mat enger plötzlecher Bewegung dem jonken Auslänner duerch d' Gesiicht gezunn hätt. Duerno vill Blutt an nach méi Kläpperei an d'Police op der Plaz. Mä wéi dat alles genee entstan ass, schonn dat war net richteg ze klären a scho guer net, wéi d'Kläpperei am Detail verlaf ass. Wie war schwéier aggressiv? Wien huet wiem e Coup de boule oder zwee ginn? Wie louch wéi dacks um Buedem? Wien hat wat gebrach oder verstaucht oder awer nëmme geschréibst?

Penibel och, datt feststellbar Saache net arrêtéiert goufen: zum Beispill wéi vill déi 4 Männer mueres um 5 dann elo wierklech gedronk haten? Oder ob d'Blessur vun engem Messer oder vun enger Fauscht koum. Wat d' Messer ubelaangt: d'Auslänner wëllen d'Messer gesinn hunn a si beschreiwen et. De presuméierten Täter seet: ni ass e Messer zum Asaz komm“ a säi Brudder seet, hien hätt zu kengem Zäitpunkt e Messer gesinn.

Wat hu mer dann elo hei? Huet d' Sylvie Conter gefrot. 2 Kläpper on Tour? Wëll soen d'Auslänner.



Oder awer 2 Lëtzebuerger, déi verstoppe wëllen, datt e Policeschüler säin Täsche-Messer gezunn hat?



Op eng Versioun leeë mir eis fest, huet d'Riichterin neelech bedreelech gesot. Um Freideg plädéieren d' Affekoten. An och si wäerten zwou verschidde Geschichten erzielen.